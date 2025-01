Il creatore, durante una recente intervista, ha rivelato qual è stata la scena più difficile da girare nel corso delle riprese della seconda stagione di Squid Game.

La scena più complicata in Squid Game 2

La seconda stagione di Squid Game ha debuttato il giorno di Santo Stefano e ha già riscosso successo in tutto il mondo, riuscendo a ottenere il primato di serie TV al primo posto nella classifica su Netflix in tutti i Paesi in cui è disponibile la piattaforma.

Gli spettatori hanno potuto assistere, episodio dopo episodio, a nuovi spietati giochi. Tra questi si cela una delle scene più difficili da girare, secondo quanto affermato dal creatore Hwang Dong-hyuk a The Wrap. Ha spiegato che tutta la sequenza in cui i concorrenti devono correre insieme legati per le caviglie è stata particolarmente complicata e ha fatto stare male diversi membri del cast e dello staff:

“Quella scena è stata la più divertente ma anche la più estenuante. Ogni volta che un gruppo faceva un giro, il set si riempiva di polvere ed era difficile respirare.

Siamo stati male tutti. Non appena urlavo ‘taglia’, iniziavamo a tossire, anche io! Ci abbiamo impiegato più di due settimane per terminare quelle riprese”.

Insomma, di certo non un’esperienza facile per la troupe e gli attori presenti sul set della seconda stagione di Squid Game. Chissà se anche la terza e ultima parte della serie TV avrà aneddoti interessanti come quello appena riportato. Per scoprirlo dovremo attendere solo pochi mesi, in quanto è stato rivelato che la stagione finale verrà rilasciata tra l’estate e l’autunno del 2025.

Tutto quello che possiamo fare è aspettare così da conoscere le sorti dei personaggi ai quali ormai ci siamo affezionati.