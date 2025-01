T.O.P sorprende i fan con un possibile omaggio a una coreografia dei Big Bang in una scena di Squid Game 2: ecco quale

Il riferimento di T.O.P ai Big Bang in Squid Game 2

Il 26 dicembre, Netflix ha lanciato la tanto attesa seconda stagione di Squid Game. La serie, che vede il ritorno di Lee Jung Jae nei panni di Seong Gi Hun, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, dopo il successo della prima stagione. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi è stato il coinvolgimento dell’ex membro dei Big Bang, T.O.P, il quale interpreta Thanos, un rapper caduto in disgrazia dopo uno scandalo legato alle criptovalute.

Un momento in particolare ha catturato l’attenzione dei fan. Durante il terzo gioco, chiamato “Il raduno”, i giocatori si trovano su una piattaforma rotante, e devano raggiungere delle stanze di sicurezza con dei gruppi di persone, in base ai numeri annunciati. In questa scena, il personaggio di Thanos esegue un movimento del braccio che molti hanno associato alla coreografia iconica di “Bang Bang Bang“, una delle hit più celebri dei Big Bang.

L’account ufficiale di Squid Game su X (ex Twitter) ha sostenuto le teorie dei fan, condividendo una clip della scena con il commento “Bang Bang Bang”, facendo esplicito riferimento alla canzone del gruppo. Questa mossa ha acceso il dibattito tra i fan: si tratta di un omaggio intenzionale o di una semplice coincidenza?

bang bang bang https://t.co/VJmBGOaS2J — Squid Game (@squidgame) December 28, 2024

La questione è resa ancora più intrigante dal fatto che T.O.P ha recentemente mostrato atteggiamenti controversi nei confronti del suo passato nei Big Bang, bloccando i fan che lo taggavano in post celebrativi del gruppo.

Intanto, con una terza e ultima stagione in arrivo nel 2025, sarà interessante vedere come Squid Game continuerà a sorprendere il suo pubblico globale.