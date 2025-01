Squid Game 2 entra nella storia

Non ci sorprende affatto che Squid Game 2 partisse a razzo. C’era molta attesa per la serie sudcoreana, diventata un vero e proprio fenomeno mediatico su Netflix. La prima stagione, che risale al 2021, è ancora oggi lo show più visto di sempre sulla piattaforma.

A distanza di più di 3 anni dalla prima fortunata annata la serie ritorna con un nuovo ciclo di episodi, disponibili nel catalogo a partire dallo scorso 26 dicembre. E in pochi giorni ha già segnato un record storico. La seconda stagione di Squid Game ha infatti debuttato al primo posto in classifica in tutti i paesi del mondo in cui Netflix è disponibile.

Si tratta di ben 93 Stati diversi e questo è un record che mai era stato ottenuto prima. Un risultato sorprendente che dimostra la forza di un titolo che, nel 2025, tornerà con una terza e ultima stagione conclusiva.

In Squid Game 2 ritroviamo ancora una volta Seomg Gi-hun, il giocatore 456 che aveva vinto l’ultima edizione del gioco. Sono trascorsi 3 anni dagli eventi narrati nella prima stagione e l’uomo continua a cercare di scoprire chi siano gli organizzatori.

Gi-hun rinuncia pertanto al suo viaggio negli Stati Uniti e decide di sfidare nuovamente il Front Man al suo stesso gioco. Sulle tracce di chi si nasconde dietro questa organizzazione c’è anche il detective Hwang Jun-ho. Quest’ultimo è sopravvissuto dopo che il misterioso Front Man, scopertosi essere suo fratello, gli ha sparato alla spalla facendolo precipitare da una scogliera.

Oltre ai personaggi che conosciamo già la seconda stagione accoglierà nuovi protagonisti, che saranno coinvolti nei tanti giochi (alcuni inediti) dello Squid Game. Da superare ci sono i 265 milioni di views conquistati dalla prima annata. Riuscirà la seconda stagione a superare questi numeri?