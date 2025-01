Spuntano foto (e teorie) dal set di Bridgerton 4

I lavori di preparazione di Bridgerton 4 procedono ma non mancano neanche le prime teorie (e preoccupazioni) dei fan. Come oramai noto saranno Luke Thompson e il suo Benedict a prendere la scena della quarta stagione della serie Netflix.

Al suo fianco in questo nuovo ciclo di episodi ci sarà la new entry del cast Yerin Ha, che interpreterà il ruolo di Sophie. Sarà proprio quest’ultima la donna che, secondo quanto scritto nei romanzi di Julia Quinn, farà capitolare lo scapolo d’oro della famiglia Bridgerton.

Come da tradizione nella serie i protagonisti di ogni annata saranno accompagnati in questo viaggio da quelli delle precedenti stagioni. Tutto lascia supporre perciò che anche Jonathan Bailey, Simone Ashley, Luke Newton e Nicola Coughlan saranno ancora parte del cast.

A confermarlo sono stati, in più occasioni, proprio i diretti interessati attraverso delle interviste. L’interprete di Anthony, ad esempio, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di abbandonare lo show che gli ha donato fama e popolarità.

“È una cosa straordinaria a cui partecipare. Ci sarà molto spazio per l’ingresso di nuove persone e Luke e Yerin saranno fantastici, quindi tornerò sempre a salutarli“, ha dichiarato. Eppure nelle ultime ore tra i fan si è diffusa la paura e il timore che qualcosa possa essere cambiato.

La pagina ufficiale di Netflix Italia ha infatti postato alcuni scatti dalla table read. Si tratta di una riunione del cast artistico e di quello tecnico in cui si dà una prima lettura di gruppo dei copioni. Nelle foto si scorgono Thompson, Ha e altri protagonisti delle passate stagioni (come le interpreti delle sorelle Francesca e Hyacinth, di mamma Violet, di Lady Danbury e della regina Carlotta, solo per citare qualcuno).

Chi manca all’appello? La coppia dei Kanthony e quella dei Polin. Tanti i commenti dei fan al post in cui si chiedono notizie degli attori che non compaiono nelle foto. C’è davvero da preoccuparsi? Con molta probabilità no!

Pensiamo infatti che Bailey, Newton, Ashley e Coughlan avranno un ruolo secondario rispetto alle passate stagioni e appariranno soltanto in alcuni episodi come guest star. Ecco spiegata la loro assenza nella lettura dei primi copioni ufficiali.