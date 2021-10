1 Squid Game avrebbe dovuto avere un altro nome

Squid Game è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale, guadagnandosi il primo posto come serie più vista su Netflix di sempre. Infatti la serie coreana ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo, diventando un trend sui tutti i social. Tuttavia, Squid Game si doveva chiamare in un altro modo. Quale sarebbe stato il nome?

La vice presidente dei contenuti di Netflix Asia Minyoung Kim ha svelato in una recente intervista con The Hollywood Reporter, che la serie inizialmente avrebbe dovuto avere un altro nome. Infatti si era pensato che Round Six, avrebbe reso lo show più fruibile al pubblico mondiale:

Squid Game, o ojingeo in coreano, è un gioco per bambini che esiste davvero, ma non tutti i coreani lo conoscono. La mia generazione lo conosce, ma la generazione di mia nipote probabilmente no. Quindi, inizialmente, sapevamo che volevamo che questo show diventasse popolare, ma eravamo preoccupati che il nome Squid Game non avrebbe funzionato perché molte persone non lo avrebbero capito. Quindi avevamo scelto il titolo Round Six, un concetto più generale e utile per spiegare al pubblico di cosa avrebbe trattato la serie: ci sono sei round nel gioco. Tuttavia, in seguito, il regista Hwang Dong-hyuk ha suggerito che forse saremmo dovuti tornare a Squid Game, perché è una serie unico e quel gioco è la sua l’essenza. Penso che con questo nome lo show sia andato davvero molto bene. Il titolo, insieme alla grafica accattivante, cattura l’interesse nella home, specialmente per il pubblico che non ha mai visto una serie coreana, ma è alla ricerca di cose divertenti da guardare.

Round Six sarebbe quindi dovuto essere il nome di Squid Game, a voi sarebbe piaciuto di più? Ma quali sono i piani futuri per la serie?