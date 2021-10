3 Fino a 6-7 ore di fila per i dolci dalgona

Il dolce dalgona visto di Squid Game è diventato un vero e proprio “must have” in Corea del Sud. Chi ha già completato la visione della prima stagione del fortunato show Netflix sa perfettamente di cosa stiamo parlando. La seconda sfida che i partecipanti al pericoloso gioco al massacro che mette in palio un montepremi di 45,6 miliardi di won è davvero molto particolare. Ogni concorrente deve infatti scegliere una forma tra un triangolo, un cerchio, una stella e un ombrello.

Ad ognuno di loro viene affidato un biscotto fatto di zucchero e la sfida consiste nel ritagliare esattamente la forma scelta senza rompere il biscotto. La pena per chi fallisce questa challenge è la condanna a morte immediata. Gi-hun, soprannominato “l’uomo con l’ombrello”, opta per l’oggetto più difficile in assoluto da ritagliare. L’uomo riesce a trovare la tecnica perfetta per farla franca e, leccando il dalgona, riesce a ricavare la forma richiesta. Non tutti superano la missione, che diventa una vera e propria strage per i concorrenti. Quello dei dalgona biscuits in Squid Game è diventato forse uno degli esempi più lampanti di quanto la serie sia diventato un vero e proprio fenomeno mediatico in tutto il mondo.

In Corea del Sud i biscotti sono diventati praticamente introvabili e molte persone sono disposti a farsi fino a 6-7 ore di fila per accaparrarseli. A raccontare del successo reale dello show sono stati alcuni commercianti che hanno dei banchetti nelle strade della città dove cucinano i dalgona bisquits al momento. “Naturalmente sono felice, perché i miei affari vanno bene – sostiene uno di loro – e sono felice perché i dalgona sono diventati famosi in altri paesi“. “Sono venuta fin qui per comprare i biscotti, ma torno a casa a mani vuote perché mi hanno detto che avrei dovuto aspettare 6-7 ore“, racconta una ragazza.

Questo dei biscotti non è l’unico caso di incremento stratosferico di vendite legato al mondo di Squid Game. Ecco quali altri settori hanno avuto una crescita esponenziale