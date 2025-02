Scream 7: Matthew Lillard torna nei panni di Stu

Matthew Lillard riprenderà il ruolo di Stu Macher in Scream 7. L’attore è uno dei numerosi veterani del franchise che hanno confermato il loro ritorno nel prossimo capitolo del celebre horror.

Il cast stellare di Scream 7 include già Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott, Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers, Mason Gooding nel ruolo di Chad Meeks-Martin. Ci saranno anche Jasmin Savoy Brown nel ruolo di Mindy Meeks-Martin, Joel McHale nel ruolo del marito di Sidney, Mark Evans, e Scott Foley in un ruolo ancora sconosciuto.

Matthew Lillard ha condiviso su Instagram la notizia del suo ritorno in Scream 7. Nel post ha citato una delle battute più iconiche di Stu dal primo film: “My mom and dad are gonna be so mad at me!!“. Nonostante il personaggio sia stato apparentemente ucciso quando Sidney gli ha fatto cadere una TV in testa nel film originale, le teorie dei fan sulla sua possibile sopravvivenza sono state finalmente confermate con l’annuncio del suo ritorno nel nuovo sequel.

Il film avrebbe dovuto avere come protagoniste Melissa Barrera e Jenna Ortega, che hanno interpretato Sam e Tara Carpenter nei film recenti del franchise. Tuttavia, con l’uscita di scena di Barrera e Ortega, il sequel ha dovuto cambiare direzione.

Scream 7 sarà al cinema il 26 febbraio 2026.