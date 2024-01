Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 25 Gennaio 2024

scream

Melissa Barrera ha rotto il silenzio riguardo il suo licenziamento da Scream 7, avvenuto dopo che ha condiviso contenuti pro-Palestina sui social media.

L’attrice è stata infatti allontanata dalla produzione dalla società Spyglass perché quello che ha scritto riguardo il conflitto, secondo l’azienda “ha oltrepassato il limite dell’incitamento all’odio“. Fatto sta che dopo il suo licenziamento, anche la co-protagonista Jenna Ortega e il regista Christopher Landon hanno lasciato il progetto.

In un’intervista con Rolling Stone, Melissa Barrera ha risposto alle accuse di mosse da Spyglass e ha anche parlato della sua amicizia con Jenna Ortega, che ha lasciato Scream 7 a causa di conflitti di lavoro, o almeno questa è la versione ufficiale.

“Non sono la prima persona a cui è successo, ma è stato scioccante. Non so nemmeno cosa dire. Penso che tutto quello che è successo sia stato molto trasparente, da entrambe le parti. Io so chi sono, e so che quello che ho detto è viene da un sentimento di amore e di umanità, lottando per i diritti umani e per la libertà deple persone. Questo non dovrebbe essere controverso. Non dovrebbe essere oggetto di discussione. Quindi sono molto tranquilla. Le persone che mi conoscono nella mia famiglia sanno la verità su di me e sulla mia posizione, e penso che lo sappia anche la maggior parte delle persone nel mondo“.

L’attrice aveva già commentato la vicenda indirettamente, facendo un post sui social in cui spiegava quanto accaduto. La sua è sempre stata una difesa a condanna di ogni forma di incitamento all’odio, e per parlare per coloro che sono oppressi in tutto il mondo, indipendentemente da dove vengono.

Melissa Barrera ha riflettuto anche sulla sua amicizia con Jenna Ortega, descrivendola come una “brava persona” che la sostiene sempre. L’attrice di Mercoledì ha lasciato Scream 7 poco dopo il licenziamento della collega, citando un conflitto di interessi con le riprese dello show Netflix come motivo del suo addio al progetto.

“Jenna è una brava persona. È una brava persona e ci amiamo. Lei c’è sempre per me e io ci sono per lei, qualunque cosa accada“, ha detto Melissa Barrera della sua ex co-protagonista.