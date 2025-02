Doctor Strange sarà in Doomsday: Benedict Cumberbatch si contraddice

Benedict Cumberbatch ha recentemente chiarito i commenti fatti in un precedenza sul suo coinvolgimento nel prossimo film di Avengers, affermando che, dopotutto, riprenderà il ruolo di Doctor Strange in Doomsday.

L’attore britannico aveva inizialmente dichiarato che il suo iconico personaggio, apparso in Infinity War ed Endgame, non sarebbe stato presente nel prossimo capitolo del franchise. Tuttavia, nel corso del Sundance Film Festival di quest’anno, Cumberbatch ha rettificato la sua affermazione.

“Ho sbagliato, sono nel prossimo“, ha dichiarato a Business Insider quando gli è stato chiesto se avesse ricevuto “email dal tono severo” dal segretissimo team della Marvel dopo aver parlato dell’assenza di Doctor Strange. Rimane il dubbio sulla veridicità delle sue parole. Infatti numerose star della Marvel hanno precedentemente negato il loro coinvolgimento in progetti futuri per poi rivelarsi effettivamente parte del cast. Esempi celebri sono Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home.

Quando Business Insider ha sottolineato l’apparente contraddizione nelle sue dichiarazioni, Benedict Cumberbatch ha mantenuto un atteggiamento ambiguo. “Non credere mai a niente di ciò che dico”, ha risposto con un sorrisetto, alimentando ulteriormente le speculazioni su Doctor Strange.

Inizialmente intitolato Avengers: The Kang Dynasty, il film è stato rielaborato a seguito dei problemi legali di Jonathan Majors. L’aggiornamento è arrivato al Comic-Con dello scorso anno. Qui si è anche scoperto che Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe, non nei panni di Iron Man, ma come Doctor Doom in Doomsday.

Benedict Cumberbatch, presente al Sundance per la prima del suo nuovo film The Thing With Feathers, aveva inizialmente dichiarato di non essere coinvolto in Doomsday, ma di essere in Avengers: Secret Wars.

Non resta che attendere ulteriori conferme dalla Marvel per scoprire se Doctor Strange sarà effettivamente presente in Doomsday. Forse si tratterà solo di un altro abile depistaggio tipico del MCU?