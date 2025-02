Chris Evans ha negato il proprio coinvolgimento in Avengers: Doomsday

Chris Evans sembra smentire le voci secondo cui tornerà nel Marvel Cinematic Universe nel nuovo film corale Avengers: Doomsday.

Nonostante diverse testate del settore, come The Hollywood Reporter, avessero confermato a dicembre il suo ritorno, l’attore ora sta negano qualsiasi coinvolgimento.

Nel nuovo profilo di Esquire dedicato ad Anthony Mackie, in vista dell’uscita di Captain America: Brave New World, Chris Evans ha dichiarato che non sarà nel cast di Avengers: Doomsday, in uscita il prossimo anno.

Non è vero. Succede sempre. Voglio dire, succede ogni paio d’anni, sin da Endgame. Ho semplicemente smesso di rispondere a queste voci. Sì, no, felicemente ritirato!

Evans è diventato una figura centrale nel Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Steve Rogers/Captain America. Ha interpretato per la prima volta il supereroe nel 2011, in Captain America – Il Primo Vendicatore e, dopo numerosi film, ha lasciato il personaggio nel 2019 con Avengers: Endgame.

Il suo personaggio era anche un grande amico di Sam Wilson/Falcon, interpretato da Anthony Mackie, che ora ha ereditato lo scudo di Captain America. Il suo nuovo film, Captain America: Brave New World, uscirà il 12 febbraio in Italia.

Mackie, che reciterà anche in Avengers: Doomsday, è stato interpellato da Esquire sulla possibilità di un ritorno di Evans nel MCU. L’attore ha spiegato di non saperne nulla. Voci di grandi ritorni erano arrivate anche a lui, ma Chris Evans aveva privatamente smentito.

Ho parlato con Chris qualche settimana fa e la cosa non era nemmeno in discussione. O almeno, non me lo ha detto, perché gliel’ho chiesto. Gli ho detto: “Sai, dicono che stanno riportando tutti nel film. Tu torni?”. E lui ha risposto: “Oh, sai, sono felicemente in pensione”.

Al momento questa è la situazione: pare che Chris Evans non tornerà nel MCU. Certo, non sarebbe la prima volta che un attore neghi un grande ritorno nei panni di un supereroe.

Andrew Garfield, ad esempio, ha negato per mesi di riprendere il ruolo di Spider-Man prima di sorprendere il pubblico con la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home nel 2021.

Avengers: Doomsday sarà diretto dai fratelli Russo e al momento la data di uscita è prevista per il 1° maggio 2026 negli USA. A differenza di Chris Evans, Robert Downey Jr. ci sarà ed interpreterà Doctor Doom nel film.