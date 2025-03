Un esponente dell’Academy ha parlato del video tributo agli Oscar per quanto riguarda l’assenza di alcuni attori come Doherty e Trachtenberg

Nella giornata di ieri è apparsa una polemica sul web in quanto nel video tributo agli Oscar 2025 non sono comparsi alcuni attori recentemente scomparsi. Tra questi erano assenti anche Shannen Doherty e Michelle Trachtenberg. Ecco cos’ha risposto un esponente dell’Academy.

La polemica sul video tributo agli Oscar

La cerimonia degli Oscar 2025 è andata in onda, in Italia, nella notte tra il 2 e il 3 marzo e ha visto trionfare diversi film amati dal pubblico e dalla critica. Primo tra tutti “Anora” con protagonista Mikey Madison, la quale ha vinto come Migliore Attrice Protagonista.

Nel corso della serata gli spettatori hanno potuto assistere a delle esibizioni mozzafiato, come per esempio il medley di Cynthia Erivo e Ariana Grande, le quali hanno omaggiato “Il mago di Oz“, “The Wiz” e “Wicked“. Ma è stato ritagliato uno spazio anche per quanto riguarda il video tributo a tutti gli artisti che ci hanno lasciato nell’ultimo anno.

Molte persone, tuttavia, hanno notato che alcune celebrità che hanno fatto la storia del piccolo e grande schermo non sono state incluse. Tra queste, per fare un paio di esempi, possiamo citare Shannen Doherty (Streghe) e Michelle Trachtenberg (Buffy l’ammazzavampiri).

Tutto ciò ha sollevato un polverone tra gli utenti del web e di conseguenza Michael Schulman, un esponente dell’Academy, si è trovato costretto a intervenire. Ecco le sue parole ai microfoni di The Hollywood Reporter:

“Si tratta di un rituale degli Oscar che nasconde del drama sotto la superficie. Non importa ciò che accade, ci saranno sempre 10 titoli di giornale su chi è stato ignorato dopo la morte. E non c’è nulla che si possa fare”.

Aggiungiamo che il video tributo è curato da una commissione che rappresenta le 19 branche dell’Academy e non dei produttori facenti parte della ABC, emittente che trasmette l’evento negli Stati Uniti.