James Bond ha trovato il suo nuovo volto in Margaret Qualley?

Durante la 97ª edizione degli Oscar, Margaret Qualley ha incantato il pubblico con una straordinaria performance di danza in omaggio ai 60 anni di James Bond. Indossando un elegante abito rosso, l’attrice ha aperto il tributo esibendosi in un ballo che ha incantato il pubblico.

La performance ha suscitato un’ondata di speculazioni sul futuro del franchise di James Bond. Con l’annuncio del ritiro dei produttori storici Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, che hanno ceduto il controllo creativo ad Amazon MGM Studios, il futuro dell’agente 007 appare incerto. Questo passaggio di consegne ha alimentato voci su una possibile rivoluzione nel casting, inclusa l’ipotesi di una donna nel ruolo principale.

La potente esibizione di Margaret Qualley agli Oscar ha ulteriormente alimentato queste speculazioni. Sui social media, molti fan hanno espresso entusiasmo all’idea di vederla come la prossima James Bond, lodando la sua presenza scenica e il carisma dimostrato durante il tributo. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo al nuovo volto dell’agente segreto più famoso del cinema.

Ma perché è stata scelta proprio Margaret Qualley per questo tributo, se non sarà lei la prossima James Bond? Il motivo è probabilmente dato dal malcontento che il popolo del web ha manifestato dopo che l’attrice non è rientrata nella cinquina delle candidate come Miglior attrice non protagonista. Secondo molti infatti la sua performance in The Substance nei panni di Sue le sarebbe dovuta valere una nomination agli Oscar 2025.

Solo il tempo ci potrà dire chi sarà il nuovo James Bond e se effettivamente Margaret Qualley sarà coinvolta nel progetto come volto protagonista, o come nuova Bond girl.