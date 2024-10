Domenica 27 ottobre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la sesta ed ultima puntata della nuova fiction Sempre al tuo fianco: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 27 ottobre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Nonostante le loro difficoltà personali, Renato e Sara devono gestire insieme un’importante emergenza sanitaria.

Un virus si è diffuso da un laboratorio zooprofilattico e per non rischiare un nuovo Covid, la sua propagazione deve essere fermata tempestivamente. Nel frattempo, Merlo si dimette dalla Protezione Civile.

Determinato a far venire alla luce l’atto criminoso che sospetta, Merlo riesce a superare limiti che non pensava possibili. Finalmente ottiene ragione e scopre la posizione delle navi.

Sara si sente responsabile delle dimissioni di Merlo, è stata troppo dura con lui e non ha prestato abbastanza attenzione ai suoi sospetti.

Anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Sempre al tuo fianco del 27 ottobre

Stando alle anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata, nell’episodio 11, intitolato Una Strana Atmosfera, a Stromboli, si tiene l’inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e Sara porta per la prima volta Renato nella sua isola.

Per Massimo è difficile vedere Sara e Renato insieme e innamorati, e non si comporta al suo meglio: tra i tre c’è un duro confronto. Nonostante i sensori siano perfettamente funzionanti, Sara avverte un’inquietante sensazione che non riesce a spiegare.

Nell’episodio 12, intitolato La Resa dei Conti, a Stromboli viene attivato il piano d’emergenza per le eruzioni. Sara e i suoi colleghi si uniscono alla popolazione locale per mettere in salvo turisti e residenti.

Ma ecco, in mezzo al caos, Sara riceve una chiamata da Marina. La ragazza è in pericolo, è scivolata in un sentiero vicino alle bocche del vulcano. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 27 ottobre 2024.

Dove vedere in streaming la sesta ed ultima puntata di Sempre al tuo fianco

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Sempre al tuo fianco anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Sempre al tuo fianco vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima puntata era online prima del debutto.