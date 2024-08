Sempre al tuo fianco fiction Rai 1: trama e quando inizia

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 8 Agosto 2024

Fiction Rai

In autunno su Rai 1 comincia la fiction Sempre al tuo fianco, guidata da Ambra Angiolini: trama, quando inizia, cast e streaming.

Quando inizia su Rai 1 la fiction Sempre al tuo fianco

Ambra Angiolini torna alla fiction con Sempre al tuo fianco, in arrivo su Rai 1, ma quando esce questo nuovo drama? Grazie alla presentazione dei palinsesti dell’azienda, tenutasi nel mese di luglio, siamo già in possesso di tale informazione.

La data di uscita della prima puntata è stata fissata al 15 settembre, che è una domenica. Ovviamente andrà in onda in prima serata, quindi intorno alle 21.30 circa.

Le riprese si sono svolte nella primavera del 2022 a Stromboli e purtroppo durante i lavori è divampato un clamoroso incendio che ha devastato il versante montuoso dell’isola.

Stando a quanto riportato da lasicilia.it, la popolazione di Stromboli aveva chiesto che Sempre al tuo fianco non venisse trasmessa, ma a quanto pare alla fine Rai ha preso una decisione diversa.

Sempre al tuo fianco fiction Rai 1 trama e anticipazioni

Entriamo ora nel vivo e vediamo un po’ di cosa parla la fiction. Stando alle prime anticipazioni sulla trama, Sempre al tuo fianco segue Sara Nobili, responsabile del Rischio Vulcani per la Protezione Civile.

Ha fronteggiato “Iddu”, il vulcano della sua terra di provenienza, e non si è mai sentita in competizione con nessuno, tranne che con quel gigante terribile che ha causato la morte di suo padre quando era bambina.

Una svolta importante nella carriera arriva quando Sara viene informata dal suo capo di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l’altro candidato è Renato Lussu, stimato medico e ricercatore, nonché suo nuovo grande amore.

Una relazione in cui Sara si è tuffata dopo la fine del matrimonio con Massimo, padre di sua figlia Marina, in forte conflitto con i genitori per via della separazione, che non accetta in prima battuta la nuova relazione questa novità.

Nel suo nuovo incarico Sara metterà a frutto competenze e umanità, puntando sulla sua squadra, che deve però ancora trovare coesione: anche loro, infatti, hanno dei segreti nascosti da affrontare e risolvere

Cast, attori e personaggi

Come anticipato, il cast della fiction Sempre al tuo fianco è guidato da Ambra Angiolini, che veste i panni della protagonista Sara Nobili. Al suo fianco troveremo anche i seguenti attori:

Andrea Bosca

Fortunato Cerlino

Peppino Mazzotta

Gaia Messerklinger

Tecla Insolia

Luigi Fedele

Alessandro Tedeschi

Thomas Trabacchi

Conosciamo anche gli altri personaggi con cui si interfaccerà Sara, anche se non siamo ancora in grado di sapere chi interpreterà chi. Nella vita privata della protagonista fanno parte l’ex marito Massimo e la figlia Marina.

Tra casa e lavoro, invece, c’è Renato, sua nuova fiamma nonché possibile rivale in campo professionale.

Del gruppo operativo di Sara fanno parte Egidio, un biologo rimasto paraplegico a seguito di un incidente, lo stagista Federico, neolaureato in fisica quantistica, Victor, responsabile delle associazioni di volontariato, e Ginevra, la giovane e bella responsabile della comunicazione.

Sempre al tuo fianco è una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, scritta da Pietro Calderoni, Valter Lupo, Sofia Bruschetta e Angelo Carbone, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella.

Quante puntate e durata degli episodi

Per quanto riguarda il numero delle puntate di Sempre al tuo fianco, quante saranno? La storia si dispiega in sei serate e le puntate saranno altrettante. Non sappiamo ancora se ciascuna racchiuda due episodi, per un totale, quindi, di 12. Vi faremo sapere, anche della durata.

Sempre al tuo fianco streaming

In conclusione, qualora vi steste domandando dove vedere in streaming la fiction Sempre al tuo fianco, sappiate che non troverete alcuna difficoltà.

Come avrete capito, infatti, abbiamo a che fare con una titolo originale Rai, di conseguenza sarà facilmente reperibile sulla piattaforma RaiPlay.

Il servizio è totalmente gratuito. Per potervi accedere non è richiesto alcun abbonamento, ma una semplice iscrizione, che vi garantirà di poter sfruttare l’intero catalogo, ricco di fiction, film e documentari.

Gli episodi dovrebbero approdare su RaiPlay dopo la messa in onda in TV, ma la prima puntata potrebbe essere eccezionalmente caricata nei giorni antecedenti al debutto.