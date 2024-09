Domenica 22 settembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della nuova fiction Sempre al tuo fianco: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 22 settembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Sara Nobili, vulcanologa della Protezione Civile, si trasferisce a Roma dopo il divorzio, lasciando la figlia Marina. Intanto, è allarme: alcuni ragazzi sono dispersi sui Monti Sibillini.

Massimo vive le difficoltà nel gestire Marina, soprattutto a scuola. Nel frattempo Sara, con lo stagista Federico, affronta un’emergenza: una frana minaccia di provocare numerose vittime.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Sempre al tuo fianco del 22 settembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata, nell’episodio 3, intitolato Cuori in affanno, Sara vuole dimostrare a tutti di essere all’altezza del suo nuovo ruolo e concentra le energie sul lavoro.

Decide di inviare Federico a Stromboli, affidandogli il compito di raccogliere dati e osservazioni sul vulcano. Ospite da Massimo e Marina, Federico svela involontariamente ai due la relazione tra Sara e Renato.

Nell’episodio 4, intitolato Emergenza in famiglia, mentre Sara e Massimo discutono sul loro passato e sul loro futuro, vengono interrotti da una telefonata proveniente da Stromboli, Marina è stata arrestata.

Nel frattempo, in Protezione Civile, scoppia un’emergenza che mette in seria difficoltà Canovi. Questa volta ad essere in pericolo non sono estranei, ma la sua stessa famiglia.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 22 settembre 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Sempre al tuo fianco

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Sempre al tuo fianco anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Sempre al tuo fianco vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima puntata era online prima del debutto.