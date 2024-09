Domenica 15 settembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova fiction Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Sempre al tuo fianco

La storia si concentra su Sara Nobili, responsabile del Rischio Vulcani per la Protezione Civile, alle prese con una svolta importante nella carriera viene informata dal suo capo di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze.

L’altro candidato è Renato Lussu, stimato medico e ricercatore, nonché suo nuovo grande amore. Nel suo nuovo incarico Sara metterà a frutto competenze e umanità, puntando sulla sua squadra, che deve però ancora trovare coesione: anche loro, infatti, hanno dei segreti nascosti da affrontare e risolvere

Anticipazioni sulla prima puntata di Sempre al tuo fianco del 15 settembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata di Sempre al tuo fianco, nell’episodio 1, intitolato Emozioni, Sara Nobili, vulcanologa della Protezione Civile, si trasferisce a Roma dopo il divorzio, lasciando la figlia Marina. Intanto, è allarme: alcuni ragazzi sono dispersi sui Monti Sibillini.

Nell’episodio 2, intitolato Una scelta inaspettata, Massimo vive le difficoltà nel gestire Marina, soprattutto a scuola. Nel frattempo Sara, con lo stagista Federico, affronta un’emergenza: una frana minaccia di provocare numerose vittime.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 15 settembre 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Sempre al tuo fianco

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Sempre al tuo fianco anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Sempre al tuo fianco vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima è già online.