Domenica 13 ottobre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della nuova fiction Sempre al tuo fianco: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 13 ottobre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Sara, impegnata nel caso più difficile che abbia mai affrontato, fatica a dividersi tra lavoro e vita personale.

Ginevra, che si trova con Victor sul campo dell’emergenza, collaborando al suo fianco inizia a sospettare che Victor stia nascondendo qualcosa, poiché sembra diverso dal solito e particolarmente preoccupato.

Sara si trova impegnata nell’emozionante e drammatico salvataggio di una donna e un bambino intrappolati sotto le macerie, che gestisce professionalmente, nonostante sia turbata dal fatto che Renato non risponda alle sue chiamate.

Anticipazioni sulla quarta puntata di Sempre al tuo fianco del 13 ottobre

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata, nell’episodio 7, intitolato Le Ombre del Passato, sconsolata per Renato, Sara va a Stromboli con Marina per lavoro.

La pressione la porta a scontrarsi con Canovi, mentre Ginevra riesce a far confessare a Victor ciò che lo tormenta.

Nell’episodio 8, intitolato Un Gioco da Ragazzi, Victor si difende da una vecchia accusa. La Protezione Civile gestisce l’esodo dei rifugiati dall’Afghanistan. L’affetto di Renato per Marina “emoziona” Sara, ma la salute di Renato peggiora.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 13 ottobre 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata di Sempre al tuo fianco

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Sempre al tuo fianco anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Sempre al tuo fianco vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima puntata era online prima del debutto.