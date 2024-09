I ricordi di Sebastian Stan

Sebastian Stan era in vena di ricordi in una delle ultime interviste rilasciate. L’attore ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano ricondurre a Leighton Meester, interprete di Blair Waldorf in Gossip Girl con cui ha vissuto una relazione qualche anno fa. Ma ricostruiamo con ordine cosa è successo.

Stan è attualmente impegnato in un tour promozionale del nuovo film che lo vede protagonista. Si tratta di The Apprentice in cui Sebastian interpreta il ruolo di Donald Trump. Un biopic che racconta l’ascesa dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America nella costruzione del suo impero.

Durante un’intervista rilasciata a Variety l’attore ha riflettuto sulla sua carriera e, tra le altre cose, ha parlato anche dei suoi anni in Gossip Girl. Tra il 2007 e il 2010 ha interpretato, in un totale di 11 episodi, il ruolo di Carter Baizen. In quel periodo Sebastian ha iniziato anche una relazione con la collega Leighton Meester, che è durata per un paio di anni.

Raccontando di quel periodo Stan parla di quella relazione come del suo primo amore. “È stata la prima volta che mi sono innamorato seriamente di qualcuno. Camminare per la città, vedere gli stessi edifici e le stesse strade: la vita sembrava più semplice“, ha ricordato con un velo di nostalgia.

Sebastian Stan ha poi fatto riferimento alla sua storia e ai suoi sogni prima di ottenere il successo. “Sono cresciuto con una madre single e non ho avuto molti modelli maschili. Ho sempre cercato di capire cosa volessi essere. E a un certo punto mi sono detto che potevo essere un sacco di cose“, ha dichiarato.

Nel 2025 l’attore tornerà nel mondo delle serie tv con Thunderbolts*, un nuovo show legato al Marvel Cinematic Universe. Al centro della trama troviamo un gruppo di antieroi creato dal governo americano con il compito di portare a termine una missione.

Stan vestirà nuovamente i panni di Bucky Barnes / Winter Soldier e ritroveremo ancora una volta Florence Pugh in quelli di Yelena Belova, alias la Vedova Nera.