Critiche alla serie di Harry Potter

La serie di Harry Potter non è ancora approdata in tv ma sta già facendo il pieno di critiche. Il nuovo progetto della HBO, che vuole raccontare in uno show in più stagioni il magico mondo costruito da J.K. Rowling, ha attirato le critiche di Jared Harris.

Quest’ultimo è un attore britannico noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie tv di successo come Chernobyl e Mad Men. In pochi forse sanno che Jared è figlio di un altro Harris che ha segnato l’infanzia di milioni di adolescenti in tutto il mondo.

Suo padre è infatti Richard Harris, interprete del preside di Hogwarts Albus Silente nei primi due capitoli della saga cinematografica di Harry Potter. L’attore è infatti deceduto nell’ottobre del 2002, pochi giorni prima del debutto di Harry Potter e la camera dei segreti.

Dal terzo film in poi è stato sostituito da Michael Gambon, che ha interpretato il ruolo di Silente per le restanti pellicole. Qualche giorno fa il figlio di Harris ha rilasciato un’intervista a Variety in cui ha parlato, tra le altre cose, della possibilità di interpretare come suo padre il preside di Hogwarts nella nuova serie di Harry Potter.

Un’idea a cui Jared ha risposto immediatamente con un diretto “no grazie”. Non solo, l’attore ha anche aggiunto alcune dichiarazioni in cui si evince la sua contrarietà nei confronti del remake.

“E poi, voglio dire, perché farlo? Non capisco. I film erano fantastici, lasciateli in pace“, sono le parole di Jared Harris. Sul ruolo di Silente si sono avvicendate negli ultimi giorni diverse voci. Una di queste riguarda un possibile coinvolgimento di Gary Oldman nel nuovo progetto di HBO.

L’attore, che nella saga originale ha vestito i panni di Sirius Black, è stuzzicato dall’idea di interpretare Silente ma non nello show. “Nessuno mi ha contattato. Scommetterei i miei soldi che avranno un cast completamente nuovo. Forse tra qualche anno potrei fare Silente“, ha dichiarato.