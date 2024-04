Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 12 Aprile 2024

Torna Scary Movie

È un cinema che continua a essere dominato da reboot e sequel! Pochi giorni fa vi annunciavamo il quarto capitolo della saga di Bridget Jones, il via al sequel di Quel pazzo venerdì e a quello di Un piccolo favore. Nelle ultime ore invece è stato annunciato il reboot di un altro film che ha fatto la storia del cinema comedy.

Ci riferiamo a Scary Movie, pellicola che ha regalato le più divertenti parodie del film horror dando un vero e proprio via a un genere. Della saga sono stati prodotti ben cinque film, il cui ultimo capitolo risale al 2013. A distanza di 11 anni dalla pellicola, è stata annunciata la produzione di un nuovo inizio.

Come riportato da Deadline la Paramount ha rivelato durante il CinemaCon di Las Vegas il ritorno del film parodistico. Le riprese inizieranno entro il 2024 in modo da poter programmare l’uscita del film già nei primi mesi del 2025.

In passato con i cinque film che hanno composto la saga erano stati incassati ben 896 milioni di dollari. A produrre il nuovo Scary Movie sarà Neal H. Moritz, che in passatop aveva portato al successo anche la saga di Fast and Furious. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul cast che andrà a comporre il nuovo ciclo.

Non sappiamo pertanto se qualcuno dei protagonisti originali dei film passati, come i fratelli Shawn e Marlon Wayans, Anna Faris o Regina Hall, torneranno a vestire nuovamente i panni dei personaggi storici.