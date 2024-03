Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 29 Marzo 2024

News da Un piccolo favore 2

La produzione di Un piccolo favore 2 è stata ufficialmente avviata. E l’attesissimo sequel del film del 2018 parlerà un po’ anche italiano. Ma andiamo con ordine. Era il 2022 quando iniziarono a diffondersi le prime voci sulla possibilità di un secondo capitolo del comedy-mystery con protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick.

Il primo film fu un buon successo di pubblico. Costato circa 20 milioni di dollari, la pellicola riuscì a incassarne quasi 100 milioni solo sul suolo americano. In Un piccolo favore la Kendrick vestiva i panni di Stephanie, una mamma vlogger che cerca di capire perché e come la sua migliore amica Emily (interpretata dalla Lively) sia scomparsa. Durante questa ricerca la donna scopre che la sua amica non è esattamente chi diceva di essere.

Nel gennaio dello scorso anno venne annunciato che il nuovo film sarebbe stato. girato in Italia. Ora è stato reso noto che il sequel, che sarà diretto ancora una volta da Paul Feig, sarà girato in Italia e precisamente nella splendida isola di Capri. Il motivo è legato alle future nozze di Emily, che sposerà un ricco uomo d’affari italiano.

Confermato in toto il cast di supporto già presente nel precedente capitolo. Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack torneranno a interpretare i loro personaggi. In Un piccolo favore 2 però c’è spazio anche per un po’ di interpreti di casa nostra.

Deadline ha infatti annunciato la presenza nel cast di due volti noti della tv italiana. Il primo è Michele Morrone, attore che ha raggiunto la fama internazionale grazie alla saga erotica 365 giorni. La seconda è Elena Sofia Ricci, una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano.

Volto noto della fiction Rai, la Ricci è attualmente sul set della seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia. Le riprese di Un piccolo favore 2 dovrebbero iniziare in primavera, in ritardo di qualche settimana rispetto al previsto.