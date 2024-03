Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 29 Marzo 2024

Tra i protagonisti della stagione televisiva 2023-24, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri presto insieme in un nuovo film

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri protagonisti

Sono stati i protagonisti assoluti di una stagione televisiva che sta per volgere a termine. Alessandro Gassmann ha dato il via all’annata Rai 2023-2024 qualche mese fa con ben due serie molto attese dal pubblico. La prima a partire è stata I bastardi di Pizzofalcone, poliziesco che è tornato con la sua quarta stagione.

Poi è stato il turno della seconda stagione di Un professore. Nel nuovo ciclo di episodi della fiction di Rai Uno ispirata alla serie spagnola Merlì Gassmann è tornato a vestire i panni del professore di filosofia più anticonformista della televisione: Dante Balestra.

Entrambe le serie sono state premiate con ascolti ottimi, segno che c’era molta attesa da parte del pubblico. E per quanto riguarda Un professore, la Rai ha già comunicato ufficiosamente la volontà di avere una terza annata. A oggi non conosciamo però ulteriori informazioni in merito, né su un’ipotetica data di inizio riprese né tantomeno su quella di uscita delle nuove puntate.

Un’altra regina della fiction italiana è sicuramente Luisa Ranieri. L’attrice ha da poco concluso il cammino della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. Le avventure del vicequestore hanno catturato una media di 5 milioni di telespettatori, permettendo alla serie di diventare uno dei prodotti più visti della stagione.

Ora questi due interpreti da ascolti record stanno per incontrarsi su un set. Qualche settimana fa è stato infatti annunciato che Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri saranno i protagonisti di un film natalizio.

La trama del film

La commedia avrà al centro della scena Babbo Natale (interpretato da Gassmann). L’uomo vive una sorta di crisi mistica e decide di godersi una vacanza in un resort al fine di ritrovare la voglia di trasformarsi nuovamente nel ‘re delle feste’ e rivivere quell’emozione che un tempo lo guidava.

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, il progetto dovrebbe approdare su Prime Video. Le riprese dovrebbero invece iniziare a fine aprile e proprio in questi giorni sono stati aperti i casting per la ricerca di comparse e figuranti.