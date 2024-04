Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 2 Aprile 2024

La trama di Quel pazzo venerdì 2

Quel pazzo venerdì 2 sta per diventare realtà! Era il 2003 quando approdò nei cinema di tutti il mondo la divertente commedia romantica con protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Al centro della trama una madre e una figlia che, in seguito a due biscotti della fortuna cinesi, cambieranno per sempre il loro destino.

Due mondi che non potrebbero essere più diversi che si trovano però costretti a dover interagire. Qualche anno fa, interrogata sulla vicenda, la Lohan si era detta pronta a rivestire nuovamente i panni di Anna. “All’epoca ero sul set a girare e Jamie Lee Curtis mi ha scritto, mi ha entusiasmato e mi ha distratto immediatamente“, ha spiegato l’attrice.

A mettere le mani sul progetto è stata la Disney, che ha annunciato ufficialmente la produzione dell’attesissimo sequel. Proprio in queste ore è stata rivelata la trama ufficiale del secondo film. Anna e Tess scambieranno nuovamente i corpi ma questa volta con due ragazze adolescenti.

Come si legge infatti il personaggio della Lohan si ritroverà nel corpo di Harper, figlia quattordicenne. Tess invece avrà il corpo di Lily, la figlia del fidanzato ristoratore di Anna. Questo abbozzo di trama ci dà due informazioni principali su Quel pazzo venerdì 2.

La prima è che Anna avrà una figlia. La seconda è che quest’ultima avrà una sorellastra, con cui non ha un buon legame, e che è la figlia del compagno di Anna. Entertainment Weekly ha riportato l’annuncio casting per il personaggio di Harper.

Tra le pagine si legge che è ricercata il personaggio “vorrebbe che le cose andassero per il verso giusto e che usa la sua intelligenza per impedire che questo matrimonio si realizzi“. Il portale ha poi aggiunto che non sa con certezza se gli script apparsi online facciano parte della sceneggiatura ufficiale.

Per ora non c’è stato alcun commento ufficiale da parte della Disney.