Il ritorno di Sailor Moon

Sailor Moon è stato uno degli anime più iconici degli anni ’90. La serie animata originale, ispirata all’omonimo manga di Naoko Takeuchi, ha avuto cinque stagioni tra il 1992 e il 1997.

In Italia l’anime è diventata un grande successo Mediaset, che lo ha riproposto negli anni spalmandolo sui vari canali del suo pacchetto. Ora il mondo di Bunny e il resto delle guerriere Sailor tornerà a vivere in una veste nuova e completamente diversa.

Come riportato da Variety infatti un nuovo adattamento in musical dell’anime sta per arrivare negli Stati Uniti. Si tratta di uno spettacolo proveniente dal Giappone, terra d’origine del manga, che proporrà un tour nel Nord America che toccherà più di 20 città.

Si partirà il prossimo marzo con Pittsburgh a marzo per poi terminare ad aprile a New York. Il tour si chiamerà Pretty Guardian Sailor Moon: The Super Live diventerà il più longevo nella storia dei musical per uno spettacolo giapponese. Lo scorso autunno era stato lo spettacolo Attack On Titan: The Musical a registrare il tutto esaurito, conquistando numeri da record.

Lo spettacolo ispirato all’anime di Sailor Moon ha invece fatto il suo debutto a Tokyo nel 2018. Lo show è poi arrivato a Parigi e ha avuto anche una breve parentesi tra New York e Washington nel 2019.

Se volete provare ad accaparrarvi un biglietto dovete pertanto seguire le pagine ufficiali dell’evento. Chi invece ha voglia di fare un rewatch delle avventure delle guerriere Sailor dovrà pazientare un pochino.

Attualmente infatti la serie non è presente in alcuna piattaforma di streaming che conosciamo. Negli ultimi anni Prime Video ha regalato ai suoi abbonati tanti contenuti di questo genere. Nel catalogo della piattaforma Amazon ci sono infatti le puntate de I Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball e le prime stagioni di One Piece.