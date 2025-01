Parla Harriet Herbig-Matten

Cosa c’è stato e cosa c’è tra Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten? I due attori sono stati tra le nuove leve più apprezzate dagli appassionati del mondo televisivo del 2024.

Maxton Hall, teen drama tedesco targato Prime Video, ha avuto un successo clamoroso che gli ha permesso di ottenere un rinnovo per una seconda stagione in poche settimane. Nell’ultimo periodo il cast ha pertanto terminato le riprese delle nuove puntate, che arriveranno sul catalogo nei prossimi mesi.

Intanto da ormai diverso tempo si sono diffusi sul web ipotesi e rumor su un possibile interesse amoroso tra i due protagonisti. Damian e Harriet hanno postato, nei mesi passati, diversi scatti insieme e questo ha fatto sì che una grossa parte dei fan ipotizzasse che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia.

Ma qual è la verità? A parlare dell’argomento è stata una dei due diretti interessati. Harriet Herbig-Matten è stata ospite del podcast G Spot e ha risposto direttamente a una domanda su Damian Hardung e sul rapporto che li lega.

“È stato difficile. Non stiamo insieme e non stavamo nemmeno insieme“, ha garantito Herbig-Matten. L’attrice ha poi aggiunto che non era pronta a ricevere domande sulla sua vita privata dopo l’enorme successo ottenuto da Maxton Hall.

“È stata un’esperienza pazzesca ed è anche chiaro che si tratta di una storia d’amore e la si promuove. Ma credo di averla davvero sottovalutata e penso di essere stata anche un po’ ingenua. Perché non sapevo davvero dove saremmo andati a parare“, ha dichiarato con estrema chiarezza.

“Non sapevo nemmeno quanto sarebbe diventato grande. Non sapevo che la gente ci credesse così tanto e che fosse una cosa del genere“, ha aggiunto Harriet. Pochi giorni fa il suo collega Damian Hardung ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della seconda stagione del teen drama.

Nel corso dell’incontro l’attore ha rivelato di aver avuto molti problemi a girare le nuove puntate, che gli hanno provocato dolore.