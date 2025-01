I cameo in XO Kitty 2

XO Kitty 2 ci ha regalato una serie di cameo speciali. La seconda stagione della serie spin-off della saga To All The Boys ha debuttato su Netflix lo scorso 16 gennaio. Dopo due anni dalla prima annata abbiamo ritrovato Kitty, sorella minore di Lara Jean, nuovamente alla KISS, la scuola che ha frequentato a Seoul.

Qui la giovane aveva diverse situazioni in sospeso che, forse, riuscirà a risolvere. Oltre a Dae, il suo amico di penna con cui ha iniziato una relazione a distanza, Kitty si è invaghita di Yuri. Ma non solo, perché nell’ultima puntata della prima stagione anche Min Ho si è fatto avanti con la ragazza confessandole i suoi sentimenti.

Dopo il cliffhanger con cui è terminata l’annata ritroviamo Kitty al punto di partenza. Ad aiutarla in questo nuovo ciclo di episodi alcuni punti di riferimento provenienti proprio dal mondo di To All The Boys. Il primo è Peter Kavinsky, interpretato da Noah Centineo, che torna come guest star. L’attore si trovava in Corea del Sud per girare la seconda stagione di The Recruit, la serie di cui è protagonista sempre su Netflix.

Con l’occasione ha deciso di fare una capatina sul set per riabbracciare Anna Cathcart e il mondo del film che gli ha permesso di ottenere una popolarità senza precedenti. Ma non è l’unico cameo presente in XO Kitty 2. Se non hai ancora terminato la visione delle nuove puntate, ti consigliamo di non proseguire con la lettura per non imbatterti in spoiler.

Oltre Centineo da To All The Boys arriva anche Janel Parrish che è tornata a interpretare nuovamente Margot, la sorella maggiore di Kitty e Lara Jean. Ma non è finita qui. Durante l’ultimo episodio c’è stato anche il cameo di Peniel, star del k-pop molto noto in Corea del Sud.

Peniel in XO Kitty 2

Suo è il ruolo di Joon Ho, fratello di Min Ho che fa un’apparizione solo nel finale di stagione dopo essere stato nominato più volte durante le puntate. Peniel è un membro dei BtoB, famoso gruppo k-pop che si è formato nel 2012.