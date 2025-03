Nel corso di una recente intervista, Robert Pattinson ha spiegato quale personaggio da lui interpretato in passato si meriterebbe una seconda occasione e perché. Ecco le sue parole.

La rivelazione di Robert Pattinson

Robert Pattinson sta promuovendo il suo nuovo film Mickey 17, che in Italia è stato rimandato al 6 marzo 2025. Qui interpreta il ruolo di un impiegato “usa e getta” che viene mandato in avanscoperta su un pianeta ghiacciato. Ogni volta che una sua replica muore, viene generato un altro clone che conserva tutti i suoi ricordi intatti.

Ed è proprio per tale motivo che una giornalista, Brooke Averik, gli ha posto una domanda ben precisa nel corso di una recente intervista. Seduta su un divano con alcuni attori e il regista della pellicola, quindi gli ha chiesto: “Tra tutti i personaggi che hai interpretato o diretto, chi sceglieresti perché abbia una seconda occasione e perché?“. La risposta è stata la seguente:

“Cedric Diggory, è stato molto tragico. Non deve toccare la coppa”.

Ricordiamo, infatti, che Robert Pattinson ha interpretato il personaggio di Cedric in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Il ragazzo, infatti, nel film viene ucciso da Codaliscia su ordine di Voldemort. Una sorte tragica che però, secondo i presenti all’intervista, si sarebbe potuta evitare in qualche modo. Ed è per tale ragione che l’attore vorrebbe dargli una nuova possibilità. Voi siete d’accordo?

Purtroppo, ormai non ci sono più speranze di vedere Pattinson interpretare questo ruolo un’altra volta. Tuttavia, il personaggio apparirà in futuro nella serie TV su Harry Potter anche se avrà il medesimo destino già visto nella pellicola. Tutto ciò che possiamo fare fino ad allora è aspettare.