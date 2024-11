L’uscita postuma di Do No Wrong, brano di Liam Payne e Sam Pounds, è stata posticipata per lasciare spazio al lutto della famiglia.

L’uscita del singolo postumo di Liam Payne è stata rimandata per rispetto alla sua famiglia

L’uscita postuma della canzone Do No Wrong, realizzato da Liam Payne in collaborazione con Sam Pounds, è stata rimandata in seguito alla reazione del pubblico alla notizia. Infatti molti fan dell’artista si sono schierati contro la decisione di fare uscire il brano, perché è passato ancora troppo poco tempo dalla tragica scomparsa del cantante degli One Direction.

A distanza di due settimane dalla morte di Liam Payne, Sam Pounds ha deciso di posticipare la pubblicazione del brano, inizialmente prevista per il 1° novembre, rispettando il lutto della famiglia. L’artista aveva deciso di annunciare la pubblicazione del brano solo qualche giorno fa.

In una dichiarazione pubblica, Sam Pounds ha spiegato la sua decisione, affermando che, nonostante l’entusiasmo per la canzone, “non è ancora il momento“.

Il cantante ha inoltre espresso il desiderio di devolvere tutti i proventi del singolo a un ente di beneficenza scelto dalla famiglia di Liam Payne. “Stiamo ancora piangendo la perdita di Liam e voglio che la sua famiglia possa farlo in pace,” ha scritto sui social.

Solo prossimamente quindi potremo sentire Do No Wrong, quando Sam Pounds e la famiglia di Liam decideranno di pubblicarla.

Negli ultimi giorni, Pounds ha condiviso online alcuni momenti intimi del processo di creazione della canzone. Infatti ha pubblicato clip di lui e Liam Payne in studio, riprese dalla sorella di Payne, Ruth, che ha co-scritto la canzone.

La morte improvvisa di Liam Payne ha scosso profondamente i fan e la famiglia, che pare non avesse approvato l’uscita di Do No Wrong a così pochi giorni dalla scomparsa dell’artista.

Il cantante è venuto a mancare il 16 ottobre cadendo dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Le autorità argentine stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.