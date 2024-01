Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 10 Gennaio 2024

Harry Potter

Mio padre lo verrà a sapere! Tom Felton e Jason Isaacs regalano una reunion di Harry Potter

Tom Felton è sempre felice di condividere contenuti legati a Harry Potter e da poco ha avuto una reunion con suo padre nei film, Jason Isaacs. I Malfoy si sono ritrovati, e lo hanno testimoniato sui social.

Il volto di Draco Malfoy si è riunito con suo padre sullo schermo, Jason Isaacs, che interpretava Lucius Malfoy, come condiviso in un recente post su Instagram. I due ex co-protagonisti nella foto sorridono, mentre posano fianco a fianco davanti al Savoy. “Padre e figlio“, ha scritto Tom Felton sotto la foto, aggiungendo un serpente e un cuore, un accenno alla loro casa di Harry Potter, Serpeverde.

Questa non è la prima riunione tra i due Malfoy dalla fine di Harry Potter. Nel settembre 2022, Tom Felton e Jason Isaacs hanno posato per un’altra foto, celebrando la produzione di Felton nel West End.

Inoltre, nel settembre 2023, Jason Isaacs ha condiviso una foto di se stesso in piedi in una libreria, accanto a uno scaffale pieno di copie del libro di memorie di Tom Felton, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. L’attore ai tempi scritto: “Mai più orgoglioso, non del tuo successo ma di come lo usi per essere utile“.

Insomma Tom Felton e Jason Isaacs si sono conosciuti sul set di Harry Potter, interpretando i Malfoy, e da allora non hanno mai abbandonato i loro ruoli e il loro forte legame.