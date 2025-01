Alcune dichiarazioni hanno spiegato il motivo per il quale sulle bare delle vittime degli Squid Game hanno un enorme fiocco rosa sopra.

La spiegazione sulle bare in Squid Game

Gli Squid Game ormai sono noti in tutto il mondo e la grandissima maggioranza delle persone ha ormai ben chiaro come funziona. Un dato numero di concorrenti viene scelto per partecipare ai giochi e, a loro insaputa, devono sfidarsi in alcuni manche mortali. Chi sopravvive potrà sperare di vincere, ma chi perderà morirà fucilato spesso e volentieri.

LEGGI ANCHE: Una teoria rivela che un concorrente potrebbe non essere davvero morto in Squid Game 2

Avete presente le bare in cui vengono messi i corpi delle vittime? Vi siete mai chiesti perché ci sono dei fiocchi rosa sopra di esse? La risposta, come riporta anche il sito Still Watching Netflix, l’ha rivelata la designer Chae Kyoung-sun:

“Come sapete, noi chiudiamo le bare come dei regali. Questa è stata una nostra riflessione sull’ardua e competitiva realtà di questo mondo in cui molte persone falliscono.

La gente è stanca della dura realtà. Quindi è stato un modo per augurare un pacifico passaggio alle vittime. Che possano andare in un mondo dove non c’è più dolore. Penso che gli arcobaleni condividano lo stesso significato delle bare”.

Si tratta quindi di una sorta di ‘buon viaggio‘ che si vuole augurare alle vittime. Inoltre, in passato il regista Hwang Dong-hyuk ha rivelato che le bare di Squid Game sono ispirate anche al gruppo k-pop Blackpink. In particolare alle canzoni Kill This Love, How You Like That e Pink Venom.

Avevate pensato a questi collegamenti anche voi? Fatecelo sapere con un commento mentre aspettiamo l’uscita della terza stagione, la quale dovrebbe venire rilasciata a metà del 2025. Non appena avremo una data ufficiale a disposizione non esiteremo ad aggiornarvi.