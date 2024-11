Avete notato che Justin Russo, pur non essendo il mago di famiglia, usa la maglia nel sequel de I maghi di Waverly? Ecco la spiegazione.

I maghi di Waverly, perché Justin usa la magia

Chi ha guardato i primi episodi della serie sequel de I maghi di Waverly su Disney Plus si sarà accorto che Justin Russo usa ancora oggi la magia, nonostante il mago di famiglia sia Alex. Nel finale della serie TV originale, infatti, alla fine della competizione tra i fratelli a spuntarla è proprio Justin. Tuttavia, quest’ultimo ammette che la sorella lo ha aiutato in una prova e per tale ragione il titolo passa ad Alex.

Quindi, perché Justin può usare la magia nel sequel de I maghi di Waverly? La risposta è stata data in uno degli episodi dello show. Viene spiegato che, nel momento in cui il Professor Crumbs va in pensione, il suo posto viene offerto al protagonista. Per tale ragione Justin diventa preside della scuola di magia WizTech e i poteri gli vengono restituiti per poter insegnare agli allievi.

A un certo punto, per un motivo non ancora ben chiaro, viene licenziato ma nessuno gli toglie i poteri magici. Alcuni fan hanno accettato la spiegazione, mentre altri hanno storto un po’ il naso perché non si spiegano come sia possibile che, al termine della sua esperienza, non gli siano stati tolti di nuovo i poteri. Gli spettatori, infatti, ricorderanno che il padre Jerry aveva perso la sfida contro il fratello e per tale ragione li aveva persi per sempre.

Al momento non sono state date altre informazioni in merito, ma vedremo che cosa accadrà nei prossimi episodi. Nel frattempo, però, nel sequel de I maghi di Waverly è stato rivelato anche che fine ha fatto Max Russo. Voi avete già iniziato a vederla?