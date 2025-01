Sapete perché Cameron Diaz si è ritirata dalla recitazione per 10 anni? Ecco come mai non ha fatto più film

Vi siete mai chiesti perché Cameron Diaz si è ritirata dalla recitazione per ben 10 anni? Andiamo a scoprire i motivi nel giorno in cui debutta su Netflix il suo nuovo film.

Il motivo del ritiro dalle scene di Cameron Diaz

Qualcuno potrebbe domandarsi perché Cameron Diaz si è ritirata dalla recitazione per 10 anni. Dopo una carriera ricca di successi e di notorietà, infatti, nel 2014, l’attrice ha deciso di prendersi una lunga pausa lontano dalle luci della ribalta. Lo ha spiegato in una recente intervista, riportata anche da Variety, presso il Fortune Most Powerful Women Summit:

“Per me è stato qualcosa che dovevo fare. Dovevo riappropriarmi della mia vita e non mi importava di nient’altro. Le opinioni degli altri, il successo, le offerte…

Nessuno avrebbe potuto farmi cambiare idea sulla decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita come volevo io. Mi sono chiesta cosa volevo veramente e, per me, è stato costruirmi una famiglia”.

Ecco perché Cameron Diaz ha lasciato la recitazione per 10 anni! L’attrice hollywoodiana, pur essendo sempre sulla cresta dell’onda, ha preferito dedicarsi ai suoi cari e prendersi del tempo per se stessa. Oggi, però, è pronta a tornare in gioco e lo fa a partire dal 17 gennaio 2025.

In questa data esce il suo nuovo film su Netflix accanto a Jamie Foxx dal titolo “Back in Action“. La trama ruota a due ex agenti della CIA che sono costrette a tornare in azione dopo che le loro identità segrete vengono rese pubbliche. Ormai con una famiglia alle spalle, dovranno immergersi in un mondo che non appartiene più a nessuno dei due ma del quale, forse, sentivano la mancanza.