Noah Centineo è finalmente apparso di nuovo nell’universo nato dal film ‘Tutte le volte che ho scritto ti amo‘, riprendendo il ruolo di Peter Kavinsky in XO Kitty 2. Ecco il suo commento e come sono state organizzate le riprese.

Noah Centineo, tra il 2018 e il 2021, ha avuto l’opportunità di interpretare il protagonista nella saga cinematografia iniziata con ‘Tutte le volte che ho scritto ti amo‘. A distanza di alcuni anni dall’ultima pellicola, in questi giorni, il pubblico a casa può rivederlo nella stagione 2 di XO Kitty.

Peter, infatti, fa la sua apparizione nel sesto episodio della fortunata serie TV e si incontra di nuovo con Kitty. Il fidanzato della sorella Lara Jean è fondamentale nella storia perché infonde energia e fiducia in se stessa alla protagonista. Ed è questo che ha colpito di più i fan, oltre alla loro reunion sullo schermo.

Noah Centineo, come riporta anche il sito Tudum di Netflix, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ritorno nelle vesti di Peter Kavinsky:

“Lavorare di nuovo con Anna è stato fantastico. Lei è davvero talentuosa e la sua etica lavorativa si nota in ogni scena. Tornare in questo universo è stata una vera gioia e spero che il nostro incredibile pubblico sia felice di rivedere Peter, tanto quanto lo sono stato io”.

Tra l’altro, organizzare il suo cameo in XO Kitty 2 non è stato molto difficile perché Noah Centineo, per una fortunata serie di coincidenze, si trovava già in Corea del Sud! L’attore si trovava già nel Paese per girare alcune scene della seconda stagione di The Recruit, in uscita su Netflix a fine gennaio. ed è riuscito a incastrare gli impegni.