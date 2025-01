L’attrice protagonista ha rivelato se il suo personaggio e quello di Yuri avranno un futuro. Ecco tutto quello che sappiamo sulla loro storia dopo XO Kitty 2.

Il futuro di Kitty e Yuri in XO Kitty

Nel corso della prima stagione di XO Kitty abbiamo visto la protagonista iniziare a sviluppare dei sentimenti verso Yuri. Tuttavia, a un certo punto pare che il suo interesse sia cambiato e, come mostrato anche nel corso della seconda stagione, si sia focalizzata un o’ di più su Min Ho.

Questo articolo conterrà degli spoiler, quindi, se ancora non siete al passo con la season 2, vi sconsigliamo di proseguire la lettura. Ora che vi abbiamo avvistati, possiamo proseguire spiegando che Anna Cathcart ha rilasciato un’intervista a Netflix e ha spiegato se tra Kitty e Yuri ci sarà un futuro.

L’attrice ha quindi risposto alla domanda che si sono posti milioni di fan in tutto il mondo, in quanto il loro rapporto ha appassionato tutti gli spettatori. Queste le sue parole:

“So che molte persone stanno facendo il tifo per loro e amo vedere tutto ciò. Penso che la loro storia, almeno per il momento, sia stata abbastanza esplorata. Non è solo una cotta ma ha molto più peso”.

Stando alle parole di Cathcart, nonostante Kitty e Yuri si siano baciate, al momento non sono previsti altri approfondimenti per la loro storia. Ciò significherebbe che in una possibile terza stagione di XO Kitty, non le vedremo più questo aspetto del loro rapporto. Tuttavia, l’attrice lascia una porta aperta quindi mai dire mai!

Per adesso non sappiamo se ci sarà un terzo ciclo di episodi perché è ancora troppo presto per avere tale informazione. Vi terremo però aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.