News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 19 Aprile 2023

nina dobrev

Nina Dobrev e Shaun White, matrimonio in vista?

La storia tra Nina Dobrev e Shaun White sembra procedere nella giusta direzione. Come ormai noto, l’ex protagonista di The Vampire Diaries frequenta dal 2020 il triplice campione olimpico di snowboard. Una storia d’amore che sembra funzionare nonostante la distanza che spesso li tiene separati.

I due vivono lontani l’uno dall’altra per molto tempo a causa dei rispettivi impegni lavorativi che non consentono loro di viversi nella quotidianità. “È complicato, impegnativo, ma cerchiamo di restare sempre in contatto“, aveva dichiarato in un’intervista White. Ma quali sono i progetti futuri per la coppia? Il magazine People ha provato a chiederlo direttamente a Shaun durante un evento dello scorso weekend.

In particolare il tabloid ha domandato al campione di snowboard se nei suoi piani per il 2023 c’è anche quello di chiedere la mano della sua fidanzata, con cui fa ormai coppia fissa da 3 anni. “In questo momento ci stiamo solo godendo il nostro tempo insieme. Senza pressioni – ha dichiarato White, che ha però aggiunto – Ma le ho detto: ‘Senti, dopo le Olimpiadi ho finalmente la libertà di fare qualsiasi cosa. Divertiamoci, stiamo insieme e sosteniamoci a vicenda’“.

“Ma non si sa mai. Vedremo cosa succederà“, ha concluso. Lo scorso weekend Shaun e Nina Dobrev sono stati paparazzati insieme al Coachella, il festival musicale californiano più famoso al mondo. “Nina è incredibile. Che influenza ha avuto sulla mia vita. Non solo gestisce il suo mondo, le aziende in cui è coinvolta, le cose che sta producendo, tutte queste cose in corso. Lei mi sprona a mantenere lo stesso standard, il che è meraviglioso avere in un partner“, sono le parole che White aveva rilasciato in una vecchia intervista proprio a People.

Non ci sono invece dichiarazioni recenti di Nina sul suo nuovo fidanzato. L’attrice è molto più restia a parlare delle sue relazioni personali, alla luce forse di ciò che è successo in passato a causa della sua popolarità. Ci riferiamo ovviamente agli anni di The Vampire Diaries, quando la vita privata della Dobrev era sotto osservazione soprattutto a causa della sua storia con l’ex collega Ian Somerhalder.