Martina Pedretti | 29 Maggio 2024

Presto Netflix accoglierà l’attesissima parte 2 della stagione 3 di Bridgerton. Dopo un primo assaggio dei nuovi episodi, i fan sono sempre più desiderosi di vedere cosa accadrà ai protagonisti. Nel frattempo, vi raccontiamo di quando qualche tempo fa, Nicola Coughlan ha svelato che la prima stagione di Bridgerton avrebbe dovuto avere un finale diverso.

Infatti, l’attrice e il collega Jonathan Bailey ai tempi, quando introdussero la seconda stagione in un panel dell’evento TUDUM di Netflix, svelarono anche i primi dettagli sui nuovi episodi. Nel corso della conferenza venne chiesto a Nicola Coughlan come aveva scoperto che Lady Whistledown, la misteriosa giornalista di gossip, è in realtà il suo personaggio, Penelope Featherington.

Il momento è stato una grande rivelazione che è arrivato alla fine della prima stagione della serie di Shondaland. Tuttavia l’attrice ha rivelato non solo come ha reagito, ma anche che era stato girato un finale alternativo.

“L’ho scoperto in un modo bizzarro, perché quando abbiamo fatto l’audizione sapevamo molto poco dello show, è stato solo dopo aver ottenuto la parte che poi l’ho scoperto. Infatti è successo su forum su Internet, che mi ha fatto capire anche quanto fosse grande il fandom dietro questi libri. Era come se un altro mondo mi si fosse aperto, e loro dicevano ‘Quando Penelope si scopre essere Lady Whistledown…’ e io ho detto ‘COSA?'”

Cressida Cowper sarebbe dovuta essere Lady Whistledown! Nicola Coughlan ha infatti spiegato che lo show inizialmente non aveva deciso se la rivelazione di Lady Whistledown sarebbe avvenuta nel finale della stagione 1 di Bridgerton o nella 2. “Era un reshoot, vero?” ha aggiunto Jonathan Bailey, “Abbiamo fatto una nuova ripresa a luglio, e abbiamo girato un finale diverso”.

“Avevano deciso che fosse Cressida Cowper”.

Tuttavia alla fine c’è stato un cambio di direzione, per assecondare la storyline di Penelope nella seconda stagione. Cressida Cowper non si è quindi rivelata Lady Whistledown, come invece succedeva nel finale alternativo di Bridgerton. Nicola Coughlan non ha voluto fare spoiler ma ha promesso grandi sorprese legate al suo personaggio.

Jonathan Bailey ha spiegato invece che anche il resto del cast sapeva dell’identità di Lady Whistledown grazie ai libri. A questo punto è intervenuta Nicola Coughlan, ammettendo di aver svelato a tutti la notizia. Infatti, al contrario del suo personaggio, non sa proprio tenere un segreto.

Chi ha letto i libri e visto il trailer della parte 2 di Bridgerton 3 (ATTENZIONE SPOILER), sa che nei nuovi episodi Cressida si autodenuncerà alla regina, fingendo di essere Lady Whistledown. A oggi non sappiamo dunque se il finale alternativo della prima stagione avrebbe semplicemente anticipato questa scena, o se effettivamente la serie avrebbe affidato il ruolo della regina del gossip a Cressida. Forse però non lo scopriremo mai.