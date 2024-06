Bridgerton, Nicola Coughlan risponde ai fan che non percepiscono la chimica tra Colin e Penelope

La terza stagione di Bridgerton porta in scena la storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton, ma non tutti sono convinti che la loro chimica romantica sullo schermo sia alla pari delle due coppie che li hanno preceduti.

Nelle tre stagioni, i fan di Bridgerton hanno avuto la fortuna di avere tre coppie eccezionali di co-protagonisti. Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor hanno dato vita perfettamente alla storia della finta relazione di Simon e Daphne, Jonathan Bailey e Simone Ashley sono passati da nemici ad amanti con i loro Anthony e Kate, e ora Luke Newton e Nicola Coughlan stanno dando vita alla tanto bramata storia amici-amanti tra Colin e Penelope.

L’alchimia fuori dallo schermo tra Luke e Nicola è molto discussa negli ultimi tempi, ma alcuni fan non sono del tutto convinti che sia lo stesso tra Colin e Penelope.

Così Nicola Coughlan ha risposto a tutti coloro che pensano che la storia d’amore tra Penelope e Colin non sia alla pari delle precedenti. Parlando con RadioTimes.com, l’attrice ha spiegato che secondo lei c’è una ragione per cui i fan la pensano così.

“Il fatto è che nelle prime due stagioni Pen doveva mostrarsi innamorata con gli occhi da cucciolo di questo tizio che non ne aveva la minima idea. Quella era la dinamica. Poi ho pensato che abbiamo in realtà trattenuto la nostra chimica per due stagioni perché qualcuno mi ha detto: ‘Quanto è stato difficile per te lavorare sulla chimica tra voi?’ E io ho pensato: ‘Oh, non abbiamo dovuto farlo, è sempre stata lì. Uno dei miei amici mi ha detto che siamo spaventosamente in sintonia. Guardando la stagione ora, mi sento totalmente d’accordo”.