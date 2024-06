News e anticipazioni

Leila Sirianni | 29 Maggio 2024

La showrunner di Bridgerton 3 ha spiegato perché è stata scelta proprio la canzone Give Me Everything di Pitbull per la scena della carrozza

La stagione 3 di Bridgerton ha promesso di portare ancora più scene piccanti, e ha sicuramente mantenuto la promessa. La prima parte ha raggiunto il culmine alla fine dell’episodio quattro, lasciando gli spettatori desiderosi di vedere di più e aumentando l’attesa per la seconda.

La 3×04 si conclude con un momento estremamente intimo condiviso da Penelope e Colin, interpretati rispettivamente da Nicola Coughlan e Luke Newton. La sequenza è nota ormai come la scena della carrozza.

Un elemento inaspettato di quell’incontro bollente tra i Polin che ha sorpreso i fan è stato l’uso della canzone di Pitbull Give Me Everything come colonna sonora.

Ovviamente parliamo sempre di una cover in pieno stile Bridgerton, realizzata in versione orchestrale. È una pratica ben rodata, ormai, dopo tre stagioni in cui sono passati brani quali Bad Guy di Billie Eilish o Thank U, Next di Ariana Grande.

Parlando con Vanity Fair, la showrunner ha rivelato perché è stata scelta proprio la canzone di Pitbull per la scena della carrozza in Bridgerton 3. Jess Brownell ha dichiarato che in realtà è stata una sua scelta.

Non ho scelto molte delle canzoni, ma stranamente ho scelto la canzone di Pitbull. Non avrei mai pensato di scegliere una canzone di Pitbull per un momento sexy, ma la sua costruzione funziona perfettamente.

La canzone non era già inclusa nel copione. Quando la Brownell ha sentito la versione di Archer March, ha pensato che fosse un’adattamento davvero sexy della canzone:

È un equilibrio delicato perché speri che le persone non vengano distratte dalla scena pensando tipo, “Aspetta un secondo, è Pitbull?!”

Il testo della canzone si adatta, tra l’altro, perfettamente a quello che accade sullo schermo e stanno vivendo i due, in particolare Penelope. Pitbull canta “I’ma make you feel so good, tonight / Cause we might not get tomorrow“.

Queste parole rispecchiano le parole del monologo interiore della giovane Featherington. Julia Quinn nel romanzo Un Uomo da Conquistare, infatti, scrive:

Il giorno dopo sarebbe stato orribile sapere che avrebbe trovato un’altra donna con cui ridere e scherzare e magari sposarsi, ma adesso… adesso era suo e Penelope avrebbe reso quel bacio memorabile.

Indipendentemente dal pensiero dei fan nel vedere la scena della carrozza svolgersi sulle note di Give Me Everything di Pitbull, la scelta per Bridgerton 3 ha ricevuto l’approvazione del cantante stesso.