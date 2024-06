Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 29 Maggio 2024

Everywhere I go

News e trama Everywhere I go di giovedì 30 maggio 2024, cosa succede nella puntata della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go giovedì 30 maggio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di giovedì 30 maggio 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda mercoledì 29 maggio, durante la cena di fidanzamento di Leyla e Muharrem, si scoprono nuovi aneddoti sula tradizione turca del caffè salato. Selin fa un’inaspettata rivelazione riguardo a un suo vecchio fidanzamento, e scatena l’irritazione di Demir. In visibile imbarazzo la ragazza lascia la cena, ma viene subito seguita da Demir, che le chiede spiegazioni.

Leggi anche: le anticipazioni della settimana

Trama puntata giovedì 30 maggio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di giovedì 30 maggio 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Demir decide di lasciare la casa per dare a Selin lo spazio necessario per riflettere, e chiede ospitalità a Vedat. Selin non prende bene la decisione di Demir e si sente abbandonata, nonostante lui la rassicuri che non si tratta di una separazione definitiva. Profondamente depressa, Selin smette di andare in ufficio e si chiude in casa, ignorando le telefonate preoccupate di Merve e Ayda. Preoccupate, le amiche si recano a casa di Selin, ma quando lei non risponde alla porta, decidono di contattare Demir per sapere come sta.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 30 maggio 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.