Luke Newton svela i consigli che ha ricevuto da Jonathan Bailey per Bridgerton

Stefano D Onofrio | 16 Maggio 2024

Bridgerton Jonathan Bailey Luke Newton

Le parole di Luke Newton

Luke Newton è pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Jonathan Bailey e da Regé-Jean Page prima. Come è noto infatti, sarà l’attore britannico ad assumere il ruolo da protagonista nella terza stagione di Bridgerton, la cui prima parte debutta il 16 maggio su Netflix.

Al centro della trama in questa nuova annata la nascita della storia d’amore tra Colin e Penelope. I due personaggi riusciranno a infrangere il muro della “friendzone” e scopriranno di essere innamorati l’uno dell’altra. La loro stagione arriva a due anni di distanza dal precedente ciclo di episodi, che vedeva Anthony e Kate protagonisti.

Ma che ruolo ha avuto Bailey, che vedremo presto in Jurassic World, per Newton? Lo ha raccontato lo stesso attore nel corso di un’intervista rilasciata a ExtraTV durante il red carpet della premiere di Bridgerton 3.

“Johnny è stato lì al mio fianco per tutto il tempo. Anche a New York la scorsa settimana, ci siamo incontrati e abbiamo avuto una conversazione su come stava andando il tour promozionale“, ha raccontato Luke Newton.

“Lui è molto impegnato e non riesco a capire come abbia trovato il tempo per supportarmi. Gli sono così grato e non vedo l’ora di incontrarlo stasera (durante la premiere, ndr). Averlo nello show in questa stagione è come avere un fratello maggiore nella vita vera“, ha poi aggiunto l’attore.

Esattamente come è avvenuto nelle precedenti stagioni, anche in questa ci sarà spazio a diverse scene piccanti (diventate uno dei punti di forza di Bridgerton). In una precedente intervista rilasciata qualche settimana fa, Nicola Coughlan ha rivelato che lei e Luke hanno rotto un mobile per la troppa foga durante le riprese.

“Abbiamo rotto un mobile durante una di queste scene. Ci hanno dato la libertà di decidere come girare le scene e cosa volevamo fare. E questo ti fa sentire molto forte e ti fa pensare: ‘Oh sì, faremo questo, questo e questo’“, ha svelato.