Le ultime indiscrezioni indicano che l’attore Nick Frost vestirà i panni di Hagrid nella serie TV di Harry Potter. Ecco tutti i dettagli in nostro possesso.

Nick Frost è Hagrid in Harry Potter?

Robbie Coltrane ha interpretato il personaggio di Hagrid fin dalla prima apparizione del personaggio sul grande schermo nel 2001. L’attore ha mantenuto il ruolo fino alla fine della saga, avvenuta nel 2011 con Harry Potter e i doni della morte – Parte 2.

Purtroppo, l’attore è passato a miglior vita alcuni anni fa e per tale ragione non ha potuto gioire della notizia della versione televisiva della storia. Nel 2026, infatti, dovrebbe uscire sulla HBO, negli Stati Uniti, la serie TV con protagonista il maghetto più famoso di sempre e in questo momento i casting sono in fase di definizione.

Sappiamo che Albus Silente sarà interpretato da John Lithgow, mentre son aperte le negoziazioni con Janet McTeer e Papa Essiedu per la professoressa McGranitt e Severus Piton. Oggi, ad ogni modo, arriva una nuova notizia incentrata sul personaggio di Hagrid.

Secondo anche quanto riporta in anteprima Deadline, il custode di Hogwarts potrebbe essere interpretato da Nick Frost. Di recente l’attore britannico è apparso in The Nevers e Star Wars – Skeleton Key, mentre al cinema reciterà nel lave action di Dragon Trainer come Skaracchio Ruttans.

La HBO è stata contattata ma per il momento ha rifiutato di commentare se non con una breve nota. “Apprezziamo che la serie TV di Harry Potter attiri così tanti rumor e speculazioni”, affermano. “Mentre ci avviamo verso la pre-produzione, confermeremo i dettagli una volta chiusi gli accordi“.

Vi terremo aggiornati con tutti i dettagli, anche se la conferma sembrerebbe essere già arrivata da Nick Frost stesso (secondo alcuni utenti del web) dopo che il 20 marzo ha pubblicato un misterioso post: “Sta succedendo, sta succedendo davvero“. Che stesse parlando proprio del ruolo di Hagrid in Harry Potter?