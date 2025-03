Vi siete chiesti come mai Jamie non sia presente nell’ultimo episodio di Adolescence? Lo spiega lo sceneggiatore (e attore) Stephen Graham

Adolescence, perché Jamie non è nell’ultimo episodio

Adolescence è senza alcun dubbio la serie del momento. Schizzata immediatamente al primo posto nella Top 10 Netflix, senza alcun tipo di promozione, la miniserie che vede tra i produttori anche Brad Pitt ha catturato l’attenzione del pubblico.

Al centro della trama la storia di Jamie, uno studente di appena 13 anni accusato dell’omicidio di una sua compagna di classe. Ognuno dei quattro episodi è costruito con attenzione e cura ed è stato girato completamente in piano sequenza.

Nel primo viene mostrato l’arresto di Jamie e il primo impianto accusatorio nei suoi confronti. Il secondo analizza le conseguenze che questo avvenimento provoca nella scuola e il terzo mostra una lunga seduta con una psicologa del sospettato.

Il quarto episodio invece si concentra sulla famiglia di Jamie e sulle ripercussioni che un crimine così efferato ha sulle persone vicine al colpevole. In questa puntata in particolare fa discutere l’assenza completa di Owen Cooper, interprete del protagonista della storia.

Ma come mai Jamie non appare nell’ultimo episodio di Adolescence? A rispondere a questo quesito è stato Stephen Graham che nello show interpreta il ruolo di Eddie, il padre del ragazzo. L’attore è anche sceneggiatore e ha motivato la scelta di escludere Jamie dalla puntata finale.

“Volevo eliminare la possibilità di far pensare che Eddie fosse un uomo violento – ha spiegato – Eddie è un padre che lavora sodo, va al lavoro la mattina presto, torna la sera tardi e mette il cibo in tavola. Porta in casa tutto l’amore che può. Fa del suo meglio“.

Intanto la serie sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Nella settimana che va dal 17 al 23 marzo Adolescence ha conquistato ben 42 milioni di views portando il totale complessivo a più di 66,3 milioni. Si tratta di un numero record per una miniserie: mai nessuna era riuscita a ottenere lo stesso risultato in due settimane.