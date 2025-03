La prima scena di Jamie in Adolescence avrebbe spoilerato il suo destino al termine della miniserie: la teoria

Adolescence, spoiler sul destino di Jamie?

Continua il successo mondiale di Adolescence. La nuova miniserie Netflix stupisce il pubblico e, grazie a un fortunato passaparola, ottiene ascolti record in tutto il mondo.

Nella settimana che va dal 17 al 23 marzo lo show conquista ben 42 milioni di views portando il totale complessivo a più di 66,3 milioni. Si tratta di un numero record per una miniserie: mai nessuna era riuscita a ottenere lo stesso risultato in due settimane.

Ogni puntata è piena zeppa di dettagli nascosti che rendono la visione ancora più interessante. Un particolare tutt’altro che irrilevante sarebbe presente anche nella primissima scena di Jamie. Ci troviamo nel momento in cui la polizia fa irruzione in casa Miller per arrestare il giovane 13enne, accusato dell’omicidio della compagna di classe Katie.

Secondo alcune teorie che stanno facendo il giro del web tra X e Reddit, nel momento in cui viene arrestato il personaggio interpretato dal bravo Owen Cooper potrebbe aver anticipato il destino di Jamie.

Secondo quanto si legge il ragazzo, svegliato di soprassalto dall’arrivo della polizia, tocca la parete della sua cameretta e, in particolare, uno strappo della carta da parati che avrebbe la forma di un coltello. Secondo molti utenti non si tratterebbe di un dettaglio casuale ma di un easter egg.

Il coltello è infatti l’arma di delitto con cui Jamie ha ucciso Katie. Un particolare che sicuramente pochissime persone hanno notato ma che renderebbe ancora più speciale una miniserie come Adolescence.

Leggi anche:

In questi giorni ha creato stupore nel pubblico l’eccellente regia che ha confezionato il prodotto finale. Ci riferiamo ovviamente alla scelta di girare ogni episodio in piano sequenza, senza stacchi e in un’unica soluzione di continuità.