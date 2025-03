Sam Nivola, interprete di Lochlan in The White Lotus 3, parla della scena dello scandalo presente nel sesto episodio

Da qualche giorno non si parla d’altro che di una scena specifica di The White Lotus 3. La terza stagione della serie HBO è entrata nel vivo. Dopo una prima stagione ambientata alle Hawaii e una seconda in Italia, il nuovo ciclo di episodi ha come ambientazione la Thailandia.

In un resort a cinque stelle immerso nella natura è approdato un gruppo di turisti sui generis inedito, che sta regalando non poche soddisfazioni al pubblico. Nel sesto episodio, andato in onda la scorsa domenica 23 marzo negli Stati Uniti, abbiamo assistito a un momento che rimarrà impresso nella mente di tutti.

Prima di entrare nel merito della questione vi consigliamo però di non proseguire con la lettura del pezzo se non avete ancora avuto modo di guardare la puntata in questione e odiate gli spoiler.

In seguito a una festa della luna piena, piena di alcool e di droghe, Saxon (interpretato da Patrick Schwarzenegger) ha iniziato a ricordare cosa è successo la sera prima. Suo fratello Lochlan (Sam Nivola) ha avuto un rapporto intimo con Chloe (Charlotte Le Bon) con Saxon a pochi metri di distanza da loro su un altro letto.

Durante l’amplesso Lochlan ha però praticato la masturbazione a suo fratello. Una scoperta che ha ovviamente sconvolto Saxon. Quando ha scoperto che avrebbe dovuto girare la scena di un incesto, Nivola pensava si trattasse di un errore.

“Ho pensato che ci fosse stato un errore di battitura che aveva incasinato i nomi, e mi sono detto: ‘Io e lui?’ – ha raccontato l’attore a The Wrap – Sono rimasto a bocca aperta. Ero scioccato ma Mike White è un genio totale. Ed è uno scrittore brillante, ovviamente. Non c’è nulla di scioccante, tutto serve alla storia e aiuta a dare corpo a questi personaggi così complessi. L’ho seguito. Aveva senso“.

Anche per Patrick Schwarzenegger è rimasto scioccato dopo aver letto la presenza di quella scena nel copione. “La prima volta che l’ho letto e sono arrivato a quella scena, ho pensato: ‘Oh, ragazzi, abbiamo una corsa selvaggia’”, sono state le parole dell’interprete di Saxon.

“Questo è il classico Mike White, il classico The White Lotus. Sarebbe stato un momento esilarante per tutta la sceneggiatura, che rappresentava un grande cambiamento e un punto di svolta per Saxon e per il rapporto tra Saxon e Lochlan e il cambiamento di potere tra loro due“, ha dichiarato l’attore.