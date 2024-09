Il debutto di Monsters 2

Monsters 2 prende il largo su Netflix. La seconda stagione della serie antologica dedicata al true crime di Ryan Murphy ha debuttato lo scorso 19 settembre sul catalogo della piattaforma.

Al centro della trama troviamo al storia dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, che nel 1989 sono stati accusati dello spietato omicidio dei genitori José e Kitty (interpretati rispettivamente da Javier Bardem e Chloe Sevigny). Come da pronostico, la serie ha debuttato al primo posto della Top 10 Netflix grazie alle views conquistate nel weekend di apertura.

Sono state circa 12.3 le milioni di visualizzazioni conquistate dalla serie. Nonostante l’indubbio successo delle nuove puntate però i risultati ottenuti dalla prima stagione sono ben lontani. Ricordiamo che la prima stagione di Monster ha raccontato la storia del serial killer Jeffrey Dahmer, conosciuto come il cannibale di Milwaukee.

A interpretare il ruolo del pluriomicida è stato Evan Peters, grazie al quale ha conquistato un Golden Globe e una nomination agli Emmy Awards. Nel weekend di debutto del 2022 del primo ciclo di episodi furono circa 21.8 le milioni di views ottenute dai 10 episodi.

C’è da sottolineare che Monsters 2 ha una puntata in meno rispetto al suo predecessore. La differenza sostanziale tra le due stagioni non va a scalfire gli ottimi numeri registrati dal racconto della storia dei fratelli Menendez. In questi giorni lo show sta facendo molto discutere anche per via di alcune polemiche accessorie che ne sono scaturite.

ll vero Erik Menendez, ad esempio, ha accusato Netflix di rappresentazione disonesta. “È triste per me sapere che la rappresentazione disonesta di Netflix delle tragedie che circondano il nostro crimine ha fatto fare passi indietro alle verità dolorose“, si legge in un estratto.

Intanto dopo lo show di Ryan Murphy arriverà su Netflix il prossimo 7 ottobre The Menéndez Brothers, un documentario in cui verranno pubblicate alcune dichiarazioni audio rilasciate da Lyle e Erik.