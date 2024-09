Il parere di una giurata del caso Menendez su Monsters 2

Il 19 settembre ha debuttato su Netflix Monsters: La Storia di Lyle ed Erik Menendez ed in men che non si dica la serie di Ryan Murphy si è imposta nella Top Ten dei titoli più popolari della piattaforma.

Prima che uscissero gli episodi, una giurata del caso che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica degli Stati Uniti a fine anni ’80 ha espresso la propria opinione sullo show.

Hazel Thornton, giurata numero 9, ha subito criticato l’opera per il semplice fatto che non trattandosi di un documentario, Murphy ed il suo team avrebbero potuto prendersi parecchie libertà. Sul suo blog si legge:

Ho temuto il rilascio della nuova serie di Netflix Monsters: La Storia di Lyle ed Erik Menendez sin dall’annuncio di maggio 2023. Perché? Perché si tratta di una drammatizzazione, non di un documentario. (Non che approvi tutti i documentari.) Nessuno, al di fuori della produzione, sapeva con certezza quanto avrebbero usato la licenza creativa. Voglio dire, qualcuno deve rappresentare i “mostri” titolari, giusto? I trailer suggeriscono che gli attori Javier Bardem e Chloe Sevigny interpreteranno José e Kitty come i mostri che penso fossero. Ma questo non esclude che Nicholas Chavez e Cooper Koch possano interpretare anche Lyle ed Erik come mostri. Anche se alla fine sono personaggi con cui si empatizza, potrebbero comunque essere mostrati mentre pianificano gli omicidi (giustificando le condanne per omicidio) anziché uccidere in un impeto di rabbia (omicidio colposo).

Thornton ha specificato di non aver visto la serie e di non volerla nemmeno vedere, in realtà. Stando alle sue parole, non vi è nulla di personale nei confronti di Monsters 2.

Avrebbe, infatti, già lasciato perdere la visione di altri prodotti di questo tipo, in cui spesso l’attendibilità veniva un po’ meno. Una serie, però, ha ricevuto, a quanto pare, la sua approvazione.

Stiamo parlando di Law & Order True Crime, serie antologica creata da Dick Wolf, che purtroppo ha potuto realizzare una sola stagione. L’unico ciclo di episodi prodotto racconta proprio il caso dei fratelli Menendez.

La serie TV ha debuttato negli USA nel 2017 su NBC. In Italia, invece, è arrivata l’anno successivo su Premium Crime e poi è stata trasmessa anche da Italia 1.

Dopo aver praticamente stroncato Monsters 2, la giurata del caso Menendez ha citato proprio Law & Order True Crime: The Menendez Murders, consigliandola ai lettori interessati, qualora non l’avessero ancora vista.

Se volere vedere una drammatizzazione approvata da una giurata e non l’avete ancora fatto, guardate Law & Order True Crime: The Menendez Murders.

Purtroppo dobbiamo dirvi che attualmente in Italia la serie TV in questione non è disponibile su nessuna piattaforma streaming.