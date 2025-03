Mission Impossible 8 supera il budget di tutti gli Avatar

Il prossimo capitolo della celebre saga di spionaggio, Mission: Impossible – The Final Reckoning, è destinato a entrare nella storia non solo per le sue acrobazie mozzafiato, ma anche per il suo budget da capogiro. Con un costo di produzione che ha raggiunto i 400 milioni di dollari, il film supera perfino i colossal di James Cameron Avatar e Avatar: The Way of Water. Sarà infatti uno dei film più costosi mai realizzati.

Confermato come l’ultima avventura dell’agente Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, il film si preannuncia come un’esperienza spettacolare. Il teaser trailer, rilasciato a novembre, ha già mostrato scene di azione incredibili, tra cui Cruise appeso a un aereo in volo.

Tuttavia, il budget astronomico non è solo il risultato delle spettacolari sequenze d’azione. I continui ritardi nella produzione, causati dalla pandemia di Covid-19 e dallo sciopero degli attori di Hollywood, hanno fatto lievitare i costi ben oltre le previsioni iniziali.

Secondo le analisi di mercato, per coprire i costi di produzione e distribuzione, The Final Reckoning dovrà incassare almeno 1 miliardo di dollari al botteghino globale. Una sfida ambiziosa, considerando che il precedente capitolo Dead Reckoning ha totalizzato 571 milioni di dollari.

Con i suoi 400 milioni di dollari, Mission: Impossible – The Final Reckoning si colloca tra i film più costosi di sempre. Supera infatti titoli come Avengers: Endgame e Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Solo Star Wars: Il risveglio della Forza (447 milioni di dollari) e Jurassic World: Il regno distrutto (432 milioni di dollari), hanno avuto un budget superiore.

Il film vanta un cast di alto livello, con Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby e Angela Bassett. Inoltre assisteremo al ritorno del villain Gabriel, interpretato da Esai Morales.

L’attesa è quasi finita: Mission: Impossible – The Final Reckoning arriverà nelle sale a maggio. Riuscirà Tom Cruise a battere ogni record e chiudere la saga con un successo storico?