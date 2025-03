Millie Bobby Brown ha rivelato di aver fato pipì in un barattolo, che poi ha riportato in auto, nel bel mezzo di una palude

Millie Bobby Brown ha spiegato di non provare mai imbarazzo e ha raccontato un aneddoto in cui ha rivelato di aver fatto pipì, nel bel mezzo di una palude, dentro un barattolo che poi ha riportato in auto.

Il racconto di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown ha dichiarato di non essere in grado di imbarazzarsi in alcun caso. Non gli è mai importato troppo del giudizio degli altri, soprattutto adesso che sta crescendo e sviluppando una certa maturità.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown spiega perché non ha mai visto i film Marvel

Lo ha spiegato lei stessa durante un’intervista nel podcast Call Her Daddy nel corso di un gioco con l’intervistatrice. “Sono fatta così, me lo dicevano sempre anche i miei genitori“, ha esclamato l’attrice prima di continuare raccontando un aneddoto su un viaggio in macchina che ha fatto con Jake Bongiovi e alcuni amici:

“Eravamo in Alabama e dovevo fare pipì. Quindi sono uscita dalla macchina e l’ho fatta in una palude, nel bel mezzo dello Stato. I miei amici erano scioccati. L’ho fatta in questo barattolo che poi ho svuotato prima di riportarlo in macchina. Per tutto il viaggio dicevamo ‘non toccare il barattolo della pipì'”.

Il più imbarazzato era sicuramente il marito Jake ma a Millie Bobby Brown non importava perché “sono cresciuta praticamente facendo pipì nelle paludi. Durante i viaggi in macchina si fa così“. Insomma, un racconto un po’ particolare che anche chi la stava intervistando ha apprezzato perché stava tirando fuori la sua vera personalità, permettendo ai fan di conoscerla meglio.

Nel corso della chiacchierata ha anche rivelato che non sa mantenere un segreto e che il suo appuntamento ideale consiste nello stare sdraiati sopra un pick-up mangiando del cibo e guardando le stelle. Seguiteci per tante altre news sulle vostre celebrità preferite.