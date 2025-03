Millie Bobby Brown, amata da tutto il mondo per il suo ruolo in Stranger Things, ha deciso che si raserà di nuovo la testa a zero. Ecco quando accadrà e perché lo ha scelto nonostante il bullismo subito da bambina.

La decisione di Millie Bobby Brown

L’attrice di Stranger Thing si è raccontata al meglio in un noto podcast disponibile per la visione anche su YouTube. Tra le tante domande, infatti, Millie Bobby Brown ha parlato del periodo in cui ha dovuto farsi rasare la testa a zero per esigenze di copione.

La star ha affermato che, in un primo momento, non le ha dato fastidio ma crescendo ha cominciato a sentirsi sempre più insicura intorno ai ragazzi: “Tra gli 11 e i 12 anni mi chiedevo perché non piacessi ai ragazzi, quindi mi mettevo delle parrucche“.

Ha continuato spiegando di aver sofferto a causa del bullismo: “In pubblico venivo bullizzata, facevano dei commenti su di me“. Nonostante tutto ciò, però, Millie Bobby Brown rifarebbe ancora queta esperienza e ha deciso che si taglierà tutti i capelli in un momento ben preciso della sua vita:

“Ho detto anche a Jake che mi raserò la testa poco prima che nasca il nostro primo figlio. Lo suggerisco a tutte le ragazza, è stato davvero liberatorio. È faticoso prendersi cura dei capelli, devo prendermi cura del mio bambino e non posso pensare a quelli. Voglio provare questa esperienza anche da donna”.

Con il tempo è maturata e ha trovato la forza per affrontare tutte le critiche, mentre da bambina le sono stati vicini i genitori, che l’hanno sempre sostenuta e appoggiata. “Dentro casa i commenti della gente sparivano“, ha concluso Millie Bobby Brown a Call Her Daddy.