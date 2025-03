Millie Bobby Brown, ospite di un podcast, ha rivelato a tutti i fan il bizzarro modo in cui ha fatto la conoscenza di Jake Bongiovi, oggi suo marito.

Come Millie Bobby Brown ha incontrato suo marito

Millie Bobby Brown si è sposata con Jake Bongiovi nel 2024 e la coppia sembra oggi molto affiatata. Uno dei sogni dell’attrice è quello di diventare presto madre e creare una famiglia molto numerosa.

Ospite del podcast Call Her Daddy, nel frattempo, la giovane star ha raccontato qualche dettaglio inedito sulla sua vita privata. L’intervistatrice le ha chiesto come ha conosciuto il suo attuale marito e la storia è molto divertente:

“Ci siamo conosciuti tramite un’amica in comune. Andavano nello stesso college e ho avuto il suo numero, però non l’ho mai chiamato. Ero single e non so nemmeno perché avevo il contatto perché alla fine lei non è mai andata a studiare lì.

Quattro mesi dopo ero appena tornata dal lavoro ed ero nella mia stanza. Mi annoiavo e ho pensato di fare qualche scherzo telefonico, facendo finta di essere una venditrice telefonica. La prima persona che ho chiamato è stata lui e la prima cosa che ho detto è stata ‘sei single? Anche io lo sono'”.

Millie Bobby Brown ha continuato affermando che sono stati amici per molto tempo, guardando film in videochiamata e parlando al telefono. Tuttavia, Jake non ha mai fatto capire che le piacesse e di conseguenza è passato un po’ prima che si rivelassero i propri sentimenti a vicenda.

Un giorno, l’attrice è uscita allo scoperto e le parole di Jake sono state: “Wow, sei così coraggiosa“. Però il giorno dopo anche quello che oggi è suo marito ha confessato la propria attrazione e hanno cominciato a uscire insieme. “Si è dovuto addormentare e poi svegliarsi per realizzare che gli piacessi“, ha concluso divertita Millie.